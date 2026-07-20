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Calciomercato Roma, spunta anche Mbaye: il PSG può aprire al prestito

La penna degli Altri
di AlessandroLM
lunedì, 20 luglio 2026 alle 9:52
cah Mbaye
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Non solo Endrick e Garnacho. Tra i profili valutati dalla Roma per rinforzare il reparto offensivo spunta anche quello di Ibrahim Mbaye, talento classe 2008 del Paris Saint-Germain. Secondo quanto riportato da Leggo, il nome dell’esterno francese è finito sul taccuino della dirigenza giallorossa, che continua a monitorare il mercato alla ricerca di un giovane di prospettiva. L’idea della Roma resta quella di cogliere eventuali opportunità in prestito, formula già presa in considerazione per altri obiettivi come Endrick e Garnacho. Proprio in quest’ottica si inserisce anche Mbaye: il PSG potrebbe infatti valutare un trasferimento temporaneo per permettere al giocatore di trovare maggiore continuità e minutaggio.
(Leggo)

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