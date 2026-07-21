Genoa all'attacco, Dovbyk-Arokodare

Si continua a faticare a Moena esenza sconti per Colombo e compagni sotto gli occhi attenti dello staff di De Rossi ma anche dei tanti tifosi che hanno raggiunto la Fata delle Dolomiti per seguire da vicino il Grifone. [...]

Sul fronte mercato la presenza di Lopez ai bordi del Benatti e segno di una fase di stallo, quasi una quiete prima della tempesta. Rimane caldo il nome di Gallo del Lecce per la fascia sinistra, dove ha giostrato peraltro anche Sabelli e dove De Rossi aveva fatto giocare a piedi invertiti anche Norton-Cuffy in campionato. Peraltro al momento né per Norton-Cuffy né per Frendrup sono arrivate offerte tali da presagire a breve un addio.

Ma a tenere banco è soprattutto il fronte offensivo con i tanti nomi accostati o offerti al Genoa che, non è un mistero, sta cercando ancora un attaccante. Nella lista dei giocatori scrutinati c'è il nome di Dovbyk, una delle opzioni più illustri, mentre pur essendo stato seguito perde forza lo scozzese Ure. È stato pro posto invece il nigeriano Arokodare, classe 2000 con esperienza anche in Belgio, di proprietà del Wolverhampton ma per ora non sembra trovare interesse negli uomini mercato rossoblù [...].

(Tuttosport)