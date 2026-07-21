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Summerville, ecco l'uomo che mancava

La penna degli Altri
di Giuseppe Cervellera
martedì, 21 luglio 2026 alle 9:32
crysencio summerville
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Dopo un anno d'attesa, l'esterno sinistro di piede destro che tanto ha chiesto e voluto Gasperini sembra aver trovato un volto, quello di Summerville. A meno di novità dell'ultima ora, la prima casella vuota dell'attacco della Roma sarà occupata dall'olandese, dopo ore di trattative condotte dal direttore sportivo D'Amico e uno sforzo economico senza precedenti per il club da parte dei Friedkin. Con una spesa per il cartellino da circa 49 milioni (bonus compresi e con una percentuale sulla rivendita da aggiungere), al momento dell'annuncio Summerville diventerebbe (il condizionale con il mercato è sempre d'obbligo fino ai comunicati) l'acquisto più pagato nella storia della Roma.
Certo è che da Trigoria hanno prodotto il massimo sforzo per arrivare a dama, dopo aver ricevuto nella giornata di sabato l'apertura del calciatore ad abbassare le sue richieste sullo stipen-dio. Si è passati dagli iniziali 6 milioni l'anno ai 4,2 più bonus, cifra accettata dall'entourage. A quel punto è iniziato il vero braccio di ferro con il West Ham, che ha rispedito al mittente le prime due proposte, prima del terzo rilancio da parte della Roma arrivato ieri poco prima di pranzo. Poi altre ore d'attesa, aspettando il sì degli inglesi e sistemando tutti gli altri dettagli, comprese le commissioni, per un affare che ha visto diversi professionisti coinvolti. [...]
Nella Capitale c'è già chi ha sollevato dubbi sulla portata economica dell'affare, in rapporto al rendimento recente dell'olandese: 7 gol e 5 assist nell'ultima stagione con il West Ham, retrocesso poi in Championship. C'è da contestualizzare, però, l'affare nel mercato inglese, dove si registrano colpi sopra i 100 milioni ogni settimana. E va ricordato, inoltre, che Summerville è lo stesso giocatore in grado, nell'annata 2023-24, di realizzare 21 gol e 10 assist stagionali con la maglia del Leeds. Insomma, uno abituato a incidere nell'ultimo terzo di campo e le cui caratteristiche (rapidità, dribbling e fantasia) sembrano sposarsi alla perfezione con Gasperini. [...]
(Corsera)

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