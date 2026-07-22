Calciomercato Roma, non solo Nusa: si monitora anche El Mala. Il Colonia chiede 50 milioni

Instagram, il messaggio di Pellegrini per l'anniversario della Roma: "A te, grande amore" (FOTO)

lug 22, 12:16

Lorenzo Pellegrini non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. L'ex capitano giallorosso è in attesa di definire il suo futuro, il rinnovo è vicino ormai da settimane ma non è ancora ar...