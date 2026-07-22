Calciomercato Roma, non solo Nusa: si monitora anche El Mala. Il Colonia chiede 50 milioni

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Una notte completamente giallorossa per festeggiare il 99essimo anniversario dell'AS Roma. Nella notte trascorsa la città è stata inondata dal tifo romanista, che ha dimostrato tutto il suo amore in u...
Dopo 53 anni, Bruno Conti ha lasciato ufficialmente la Roma. La leggenda giallorossa, prima del termine del suo contratto, era il responsabile delle categorie giovanili dalla Under 10 alla U14. Come...
Lorenzo Pellegrini non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. L'ex capitano giallorosso è in attesa di definire il suo futuro, il rinnovo è vicino ormai da settimane ma non è ancora ar...
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