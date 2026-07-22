Instagram, il messaggio di Pellegrini per l'anniversario della Roma: "A te, grande amore" (FOTO)

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Si allarga il mercato intorno a Remo Freuler. Dopo l’offerta presentata dal Neom, club saudita con cui sarebbe già in corso una trattativa, sul centrocampista svizzero si sarebbe mosso anche l’Olympia...
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