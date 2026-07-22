Instagram, il messaggio di Pellegrini per l'anniversario della Roma: "A te, grande amore" (FOTO)

Lorenzo Pellegrini non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. L'ex capitano giallorosso è in attesa di definire il suo futuro, il rinnovo è vicino ormai da settimane ma non è ancora arrivata la fumata bianca, ovvero l'ufficialità.

Oggi, 22 luglio, ricorre il 99esimo anniversario della Roma e Pellegrini tramite una storia pubblicata su Instagram ha voluto mandare un messaggio: "A te, grande amore". Parole semplici, ma che racchiudono tutto il sentimento di Pellegrini nei confronti della squadra del suo cuore.