Diesel Roma: 22 giorni di calciomercato senza acquisti, non era mai successo. Battuto il record della scorsa stagione

LAROMA24.IT - A Roma, ormai, i diesel fino ad Euro 3 non possono più circolare all'interno della fascia verde. Trigoria, però, è ben al di fuori di quest'area e i motori a gasolio sembrano ancora alimentare il motore del calciomercato romanista. Meno reattivi alla partenza ma in grado di recuperare il margine per continuità e resistenza, almeno è quello che si auspica Gasperini dal ponte di Trigoria.

Un po' come pare possa accadere a breve, col borbottìo dal terreno di insider ed esperti a vario titolo di calciomercato, che preannuncia la Roma come pronta a calare il carico pesante per tirare a sé Summerville. Al 20 luglio, comunque, 22° giorno di calciomercato considerando l'inizio anticipato rispetto al solito, ancora nessun annuncio in entrata, con il solo rinnovo di Dybala come operazione completata oltre al riscatto di Malen. Qualcosa che non si era mai visto ma che accentua una tendenza già evidenziata la scorsa stagione quando il primo comunicato ufficiale, per El Aynaoui, fu lanciato in rete proprio il 20 luglio ma in quel caso erano passati "solo" 20 giorni dall'inizio ufficiale del periodo di trattative estive. Allora, come questa estate, il primo tentativo per Rios, che quest'anno ha preso nome e volto di Greenwood, per poi girare l'investimento altrove. Un anno fa, come ora, un ds che non aveva fatto in tempo a posare la giacca sulla sedia prima di mettersi al lavoro. Era quello, almeno fino a quest'anno, il record di ritardo nel calciomercato della Roma.

Nel 2024, con ancora un direttore sportivo fresco di nomina, arrivò il 1 luglio l'annuncio di Sangaré e poi, dieci giorni più tardi, quello del fido Le Fée. Nelle ultime due sessioni estive gestite da Tiago Pinto, invece, le ganasce finanziarie costrinsero a giocare d'anticipo, esplorando il mercato degli svincolati. Aouar, nel 2023, e Matic, nel 2022, aprirono le novità di mercato già a giugno. Un altro ritardo "extra large" fu registrato nel 2011, anno di transizione verso la prima proprietà americana della Roma: nell'estate che portò Luis Enrique sulla panchina giallorossa, il primo acquisto venne ufficializzato il 19 luglio, al secolo José Angel. Ecco perché, a volte, magari conviene aspettare ancora un po'.

TUTTI I PRIMI ACQUISTI DELLA ROMA DAL 2000 AD OGGI:

2026: 20 luglio senza nuovi arrivi

2025: El Aynaoui, 20 luglio 1° acquisto

2024: Sangaré (1 luglio), Le Fee (10 luglio)

2023: Aouar (11 giugno)

2022: Matic (14 giugno)

2021: Rui Patricio (13 luglio)

2020: Pedro (25 agosto), date calciomercato posticipate a settembre per Covid

2019: Spinazzola (30 giugno)

2018: Coric (28 maggio)

2017: Karsdorp (28 giugno)

2016: Alisson (6 luglio)

2015: Iago Falque (1 luglio)

2014: Ashley Cole (7 luglio)

2013: Benatia (13 luglio)

2012: Dodò (2 luglio)

2011: José Angel (19 luglio)

2010: Adriano (8 giugno)

2009: Guberti (1 luglio)

2008: Riise (18 giugno)

2007: Juan (27 giugno)

2006: Cassetti (21 giugno)

2005: Taddei (1 luglio)

2004: Mexes (16 giugno)

2003: Chivu (9 luglio)

2002: Guardiola (27 giugno)

2001: Pellizzoli (9 luglio)

2000: Batistuta (4 giugno)