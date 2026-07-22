News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo
Rubriche
Stagione
Matchcenter

Settore giovanile, scelto il sostituto di Bruno Conti: Mirko Manfrè è il nuovo responsabile delle giovanili dalla Under 10 alla U14

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 13:43
bruno-conti
Aggiungi come fonte preferita su Google
Dopo 53 anni, Bruno Conti ha lasciato ufficialmente la Roma. La leggenda giallorossa, prima del termine del suo contratto, era il responsabile delle categorie giovanili dalla Under 10 alla U14
Come riportato da Filippo Biafora sul proprio canale Telegram, a prendere il suo posto nel settore giovanile giallorosso è Mirko Manfrè

APPENA ARRIVATO

easy parking pubblicita

Lunga Sosta Easy Parking: il parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma, comodo e vantaggioso per chi vola da Fiumicino

mar 12, 18:24

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...

Candela festa Roma

VIDEO - Instagram, il messaggio di Candela per l'anniversario della Roma: "Onorato per aver contribuito a scrivere un piccolo capitolo"

lug 22, 14:12

Una notte completamente giallorossa per festeggiare il 99essimo anniversario dell'AS Roma. Nella notte trascorsa la città è stata inondata dal tifo romanista, che ha dimostrato tutto il suo amore in u...

El Mala

Calciomercato Roma, non solo Nusa: si monitora anche El Mala. Il Colonia chiede 50 milioni

lug 22, 13:06

La Roma si guarda intorno dopo la brusca frenata legata alla trattativa per Crysencio Summerville. Sull'olandese è piombato l'Al-Hilal proponendo una maxi offerta per il cartellino e per l'ingaggio. I...

WhatsApp Image 2026-07-22 at 12.21.36

Instagram, il messaggio di Pellegrini per l'anniversario della Roma: "A te, grande amore" (FOTO)

lug 22, 12:16

Lorenzo Pellegrini non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. L'ex capitano giallorosso è in attesa di definire il suo futuro, il rinnovo è vicino ormai da settimane ma non è ancora ar...

NOTIZIE POPOLARI
Summerville

LIVE - Calciomercato Roma, Summerville non è convinto del progetto tecnico dell'Al-Hilal. Call nella notte con D'Amico e Gasperini: l'olandese ha ribadito di voler trasferirsi nella Capitale

lug 22, 7:48
kone francia

Calciomercato Roma: l’Al-Ahli si muove per Koné, contattati i giallorossi

lug 22, 11:21
Antonio-Nusa-1240x826

Calciomercato Roma, si pensa al dopo Summerville: il primo obiettivo è Nusa

lug 21, 18:16
antonio nusa 1

Calciomercato Roma, adesso c'è solo Nusa

lug 21, 19:08
via degli Uffici del Vicario 35 dybala 5

La festa per i 99 anni della Roma: cori e corteo dei tifosi con lo striscione "Lo stemma del popolo". Presenti Dybala, Candela e Rizzitelli (FOTO e VIDEO)

lug 21, 22:04
garnacho

Calciomercato Roma, salta anche Garnacho: l'Aston Vila sta chiudendo

lug 21, 18:46
VAI AL CANALE
Foto
Maglia Roma stagione 26/27 22.07.2026

Maglia Roma stagione 26/27 22.07.2026

99esimo anniversario della Roma 21.07.2026

99esimo anniversario della Roma 21.07.2026

Loading