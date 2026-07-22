VIDEO - Instagram, il messaggio di Candela per l'anniversario della Roma: "Onorato per aver contribuito a scrivere un piccolo capitolo"

Una notte completamente giallorossa per festeggiare il 99essimo anniversario dell'AS Roma. Nella notte trascorsa la città è stata inondata dal tifo romanista, che ha dimostrato tutto il suo amore in una data sempre speciale, quella del 22 luglio. Tra i protagonisti della festa c'è stato anche Vincent Candela: l'ex calciatore, insieme a Dybala e Rizzitelli, si è affacciato da un balcone in Via degli Uffici del Vicario durante il corteo giallorosso. Con un post su Instagram, Candela ha pubblicato un messaggio d'amore nei confronti della Roma: "99 anni di storia... Auguri AS Roma. Onorato per aver contribuito a scrivere un piccolo capitolo di questa grandezza. Grazie e auguri".