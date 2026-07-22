VIDEO - Instagram, il messaggio di Candela per l'anniversario della Roma: "Onorato per aver contribuito a scrivere un piccolo capitolo"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Dopo 53 anni, Bruno Conti ha lasciato ufficialmente la Roma. La leggenda giallorossa, prima del termine del suo contratto, era il responsabile delle categorie giovanili dalla Under 10 alla U14. Come...
La Roma si guarda intorno dopo la brusca frenata legata alla trattativa per Crysencio Summerville. Sull'olandese è piombato l'Al-Hilal proponendo una maxi offerta per il cartellino e per l'ingaggio. I...
Lorenzo Pellegrini non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con la Roma. L'ex capitano giallorosso è in attesa di definire il suo futuro, il rinnovo è vicino ormai da settimane ma non è ancora ar...
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