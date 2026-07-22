VIDEO - Bonucci svela il retroscena con la Roma: "Era tutto fatto, avevo parlato anche con Mourinho. Poi lui ha ascoltato i tifosi"

Leonardo Bonucci è stato molto vicino ad indossare la maglia della Roma ed è lo stesso ex calciatore della Juventus a confermarlo. A dicembre 2023, la Roma allora guidata da Mourinho, cercava un difensore per la seconda parte di stagione e l'allenatore portoghese aveva individuato in Bonucci il profilo giusto. La trattativa, però, non è stata accolta bene dalla piazza, anzi, il possibile arrivo del difensore aveva provocato una ribellione all'interno della tifoseria.

In un video in collaborazione Prime Video Sport, Bonucci, intervistato da Luca Toni ha svelato nel dettaglio cosa è successo in quelle settimane: "Sì, Mourinho mi ha chiamato più di una volta. Mi aveva detto anche di allenarmi bene perché avrei giocato il 3 gennaio contro la Cremonese. L'accordo lo avevamo trovato intorno al 23 dicembre, ma la sfortuna ha voluto che è uscita la notizia del mio passaggio alla Roma durante le feste di Natale e in città l'elemento di discussione ero diventato io. Alcuni tifosi l'hanno gonfiata e lui che pensava che la Roma gli rinnovasse il contratto per l'amore che i tifosi gli dimostravano ha preso un po' la palla al balzo e senza nemmeno chiamarmi dopo ha preferito andare altrove. Un po' ci sono rimasto male, sono onesto. L'ho rivisto a Istanbul e l'ho ringraziato perché non mi ha portato a Roma e ho conosciuto una bellissima città".