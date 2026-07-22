VIDEO - Bonucci svela il retroscena con la Roma: "Era tutto fatto, avevo parlato anche con Mourinho. Poi lui ha ascoltato i tifosi"

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Una notte completamente giallorossa per festeggiare il 99essimo anniversario dell'AS Roma. Nella notte trascorsa la città è stata inondata dal tifo romanista, che ha dimostrato tutto il suo amore in u...
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