Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: su Engels c'è anche il Tottenham

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nel giorno di riposo concesso alla squadra giallorossa, il tecnico della Roma Gian Piero Gasperini, il direttore sportivo Tony D'Amico e il nuovo allenatore della Primavera Mattia Scala hanno trascors...
Le complesse trattative della Roma per i grandi obiettivi estivi e l'analisi del mercato rimangono i temi centrali nei dibattiti radiofonici capitoli. Marco Valerio Rossomando si sofferma sulle cifre...
Si complica la corsa della Roma per Niccolò Tresoldi. Secondo quanto rivelato dal portale britannico TEAMtalk, il Tottenham Hotspur guidato da Roberto De Zerbi ha inserito il centravanti italo-tedesc...
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