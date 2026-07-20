Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: su Engels c'è anche il Tottenham

In attesa di capire quale sarà la chiusura su Summerville - che a quanto pare è sempre più vicina - nei giorni scorsi alla Roma è stato accostato il profilo di Engels, centrocampista del Celtic.

Secondo le indiscrezioni che arrivano dal sito in questione, sul giocatore ci sarebbe il forte interesse del Tottenham di De Zerbi alla ricerca di un sostituto di Bergvall. Gli scozzesi si potrebbero "accontentare" di 25 milioni di euro per il cartellino. Sempre sul sito si legge di un interesse italiano di Milan, Napoli e Lazio.

(Team Talk)