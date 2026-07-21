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VIDEO - L'annuncio social della Roma: da domani in vendita la prima maglia per la stagione 2026-2027

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di Fabio D'Ascanio
martedì, 21 luglio 2026 alle 10:12
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Domani, 22 luglio, in occasione del novantanovesimo anniversario del club, sarà presentata ufficialmente la prima maglia della Roma per la stagione 2026-2027
L'attesa per i tifosi giallorossi, quindi, sta per finire. Con un video pubblicato sui canali social ufficiali, il club ha annunciato come da domani sarà disponibile la prima maglia. Come si vede a inizio video, sarà presente il vecchio stemma con l'acronimo "ASR". 
Foto: Footy Headlines

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