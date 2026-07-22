Calciomercato Roma, anche il Villareal segue Dovbyk: sul centravanti ancora Fiorentina, Genoa e Betis

Il futuro di Artem Dovbyk sembra lontano dalla Capitale.

Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Villarreal si è inserito nella lista delle pretendenti per l'attaccante ucraino.Il calciatore ha espresso la propria disponibilità all'addio, accettando l'ipotesi di un trasferimento anche qualora l'operazione dovesse generare una minusvalenza a bilancio per il club. La Roma ha intensificato i contatti con gli intermediari di mercato per trovare un accordo che consenta la cessione del centravanti a titolo definitivo. Sul giocatore si registra concorrenza: la Fiorentina ha presentato una prima offerta formale, mentre il Genoa è stato contattato dagli agenti. In Spagna, oltre al Villarreal, resta vigile anche l'interesse del Real Betis.