Calciomercato Roma, anche il Villareal segue Dovbyk: sul centravanti ancora Fiorentina, Genoa e Betis

🚨#ASRoma Villarreal are monitoring Artem Dovbyk.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 22, 2026
📌 The striker is ready to leave even if it means a capital loss, and his club have intensified contacts with intermediaries to secure a permanent move.
👀 He attracts interest from Betis.
🟣 Fiorentina have made an offer;… https://t.co/GxAK3jkycA pic.twitter.com/3cSdXeyvv4
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