Calciomercato Roma: non tramonta la pista Disasi. Il Chelsea chiede 25 milioni di sterline più bonus

Understand Chelsea are seeking £25m plus add-ons for Axel Disasi. Roma and Milan two clubs to have enquired.🔵 pic.twitter.com/LsWNg2vOvC— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2026
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