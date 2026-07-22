Calciomercato Roma: non tramonta la pista Disasi. Il Chelsea chiede 25 milioni di sterline più bonus

Calciomercato Roma, anche il Villareal segue Dovbyk: sul centravanti ancora Fiorentina, Genoa e Betis

lug 22, 18:37

Il futuro di Artem Dovbyk sembra lontano dalla Capitale. Secondo quanto riportato da Ekrem Konur, il Villarreal si è inserito nella lista delle pretendenti per l'attaccante ucraino.Il calciatore ha e...