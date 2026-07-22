Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe pensa ad El Aynaoui

Il Fenerbahçe è alla ricerca di un centrocampista. Come scrive Fanatik, infatti, in cima alla lista del club turco c'è Neil El Aynaoui, arrivato in giallorosso lo scorso anno e reduce da un ottimo mondiale con la maglia del Marocco. Con Kantè ai saluti, infatti, il club giallonero è alla ricerca di alternative e il romanista piace particolarmente.

(fanatik.com)