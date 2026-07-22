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Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Fenerbahçe pensa ad El Aynaoui

Mercato
di FedericoL
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 17:11
roma lazio el aynaoui
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Il Fenerbahçe è alla ricerca di un centrocampista.  Come scrive Fanatik, infatti, in cima alla lista del club turco c'è Neil El Aynaoui, arrivato in giallorosso lo scorso anno e reduce da un ottimo mondiale con la maglia del Marocco. Con Kantè ai saluti, infatti, il club giallonero è alla ricerca di alternative e il romanista piace particolarmente.
(fanatik.com)
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