99 anni della Roma, festa anche all'Eur: la coreografia al Colosseo Quadrato (VIDEO)

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La Roma celebra ufficialmente il novantanovesimo anniversario della sua fondazione. Alla mezzanotte del 22 luglio, il club giallorosso ha pubblicato un messaggio di auguri rivolto all'intera tifoseri...
Nel centro della Capitale si è tenuta la grande festa per il 99° anniversario della fondazione della Roma. La celebrazione è partita da Piazza San Silvestro, dove oltre cinquemila sostenitori gialloro...
Cresce l'attesa per scoprire il nuovo ct dell'Italia. Il nuovo presidente della FIGC Giovanni Malagò ha commentato le recenti voci su Pep Guardiola e ha chiarito quali possono essere gli ostacoli. Do...
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