99 anni della Roma, festa anche all'Eur: la coreografia al Colosseo Quadrato (VIDEO)

La Roma ha festeggiato il suo novantanovesimo anniversario dalla fondazione.

Allo scoccare della mezzanotte, le celebrazioni sono scattate in contemporanea in diversi punti della Capitale, colorando la città con le sfumature del giallo e del rosso. Il punto di ritrovo principale si è concentrato in Piazza San Silvestro, luogo da cui ha preso il via un imponente corteo di tifosi snodatosi lungo le vie del centro. Parallelamente, nel quartiere dell'EUR, un'altra manifestazione ha fatto da cornice a una spettacolare coreografia allestita dinanzi al Colosseo Quadrato con torce pirotecniche e striscioni giallorossi con la scritta: ""AS Roma capitolina, simbolo dell'Urbe".