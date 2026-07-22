Calciomercato Roma, Garnacho all'Aston Villa: prestito con obbligo di riscatto

Alejandro Garnacho has pre-agreed a four-year contract at Aston Villa.— Ben Jacobs (@JacobsBen) July 22, 2026
The loan with conditional obligation to buy is viewed as easily achieved and appearance-based.
Total package including loan fee and conditional obligation has achieved #CFC's valuation of around €50m.🇦🇷 https://t.co/NblynDC1SH
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nei giorni scorsi, in ottima Roma, si è parlato anche del nazionale norvegese Schjelderup del Benfica. Ma secondo le informazioni riportate sul sito il Tottenham ha già contattato la società portoghes...
Anche oggi la Roma ha sudato a Trigoria. La giornata dei ritorni di Malen e Ndicka. Le foto dell'allenamento odierno.
Anche oggi a Trigoria la Roma ha lavorato agli ordini di Gasperini. E dopo le vacanze post Mondiale si sono rivisti anche Malen e Ndicka. Ecco il video pubblicato dai canali social giallorossi.
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