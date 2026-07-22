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Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

Trigoria
di R.P.
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 21:21
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Anche oggi la Roma ha sudato a Trigoria. La giornata dei ritorni di Malen e Ndicka. Le foto dell'allenamento odierno.

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