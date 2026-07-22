Trigoria: le foto dell'allenamento del 22 luglio

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Nei giorni scorsi, in ottima Roma, si è parlato anche del nazionale norvegese Schjelderup del Benfica. Ma secondo le informazioni riportate sul sito il Tottenham ha già contattato la società portoghes...
Anche oggi a Trigoria la Roma ha lavorato agli ordini di Gasperini. E dopo le vacanze post Mondiale si sono rivisti anche Malen e Ndicka. Ecco il video pubblicato dai canali social giallorossi.
Contratto quadriennale per Garnacho all'Aston Villa. Il Chelsea ha trovato l'accordo con la squadra allenata da Unai Emery sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La condizione per un pass...
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