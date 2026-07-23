Sulla maglia torna lo stemma della tradizione

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Nella giornata di ieri Gian Piero Gasperini ha puturo riabbracciare Evan Ndicka, tornato dopo il Mondiale e le meritate vacanze. Il difensore è già carico per l'inizio della nuova stagione, come dimos...
IL TEMPO (L. PES) - Una notte d'amore. La testa per 1 99 anni della Roma ha attraversato la città dal cuore della Capitale fino allo spettacolo del Colosseo Quadrato all'Eur. Un'invasione di migliaia...
“A te, grande amore”. Poche parole, concetto chiaro. Questo l'augurio che Pellegrini ha rivolto alla Roma tramite il suo profilo Instagram, nel giorno in cui il club ha simbolicamente soffiato su 99 c...
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