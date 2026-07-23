Sulla maglia torna lo stemma della tradizione

La Roma celebra i suoi primi 99 anni indossando la storia. Nel I giorno dell'anniversario della fondazione, il club giallorosso e Adidas hanno presentato la nuova maglia Home per la stagione 2026/27, caratterizzata dal ritorno dello Stemma della Tradizione e dalle tonalità classiche della squadra, reinterpretate con un disegno essenziale e moderno. L'annuncio è arrivato poche ore dopo la grande festa dei tifosi in centro. Oltre cinquemila sostenitori si sono ritrovati a piazza San Silvestro per aspettare insieme la mezzanotte del 22 luglio. (...) La nuova maglia è interamente costruita intorno ai colori storici della Roma. La base rossa è accompagnata dalle classiche finiture gialle, con linee pulite e il girocollo che riporta sul retro la scritta "Con tutte le nostre forze". Sul petto torna lo Stemma della Tradizione, già utilizzato dalla squadra nella stagione 2023/24 e indossato anche nel derby vinto 1-0 il 6 aprile 2024. Il disegno, secondo il club, vuole celebrare la "Virtus" romana, intesa come unione di coraggio, forza e determi-nazione. Nella notte di martedì, da piazza San Silvestro era partito il corteo diretto verso via del Corso. In testa al gruppo uno striscione con il vecchio scudetto societario e la scritta "Lo stemma del popolo", diventato il simbolo della notte giallorossa. (...) Da un balcone si sono affacciati Paulo Dybala (già vestito con il nuovo kit), Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli, accolti dai cori della folla radunata sotto il palazzo. Una celebrazione a metà strada tra il compleanno e il conto alla rovescia verso il centenario, che cadrà il prossimo anno.

(La Repubblica)