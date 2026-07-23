Pisilli, problema muscolare: salta il test contro il Trastevere

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Nella giornata di ieri Gian Piero Gasperini ha puturo riabbracciare Evan Ndicka, tornato dopo il Mondiale e le meritate vacanze. Il difensore è già carico per l'inizio della nuova stagione, come dimos...
IL TEMPO (L. PES) - Una notte d'amore. La testa per 1 99 anni della Roma ha attraversato la città dal cuore della Capitale fino allo spettacolo del Colosseo Quadrato all'Eur. Un'invasione di migliaia...
La Roma celebra i suoi primi 99 anni indossando la storia. Nel I giorno dell'anniversario della fondazione, il club giallorosso e Adidas hanno presentato la nuova maglia Home per la stagione 2026/27,...
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