Pisilli, problema muscolare: salta il test contro il Trastevere

Instagram, Ndicka torna al lavoro: "La pausa è finita" (FOTO)

lug 23, 12:12

Nella giornata di ieri Gian Piero Gasperini ha puturo riabbracciare Evan Ndicka, tornato dopo il Mondiale e le meritate vacanze. Il difensore è già carico per l'inizio della nuova stagione, come dimos...