Da Pellegrini auguri al club, ma il rinnovo resta fermo

“A te, grande amore”. Poche parole, concetto chiaro. Questo l'augurio che Pellegrini ha rivolto alla Roma tramite il suo profilo Instagram, nel giorno in cui il club ha simbolicamente soffiato su 99 candeline. Un secondo messaggio nel giro di pochi giorni, dopo la storia postata dal Grande Raccordo Anulare, quando qualche fantasiosa ricostruzione lo dava a Torino, pronto come Celik a scegliere la Juventus. Invece no, la priorità di Pellegrini era e rimane la Roma, nonostante da 23 giorni ormai sia svincolato. D'altra parte però i contatti per il suo rinnovo, voluto da Gasperini, procedono a rilento. L'ultima chiacchierata tra D'Amico e Pocetta, agente del classe 1996, risale a venerdì scorso, prima che il nuovo ds romanista fosse travolto dall'affare Summerville. La distanza è sempre sulla durata (due gli anni proposti dalla società, tre quelli richiesti dall'entourage) più che sull'aspetto economico, con un'intesa a 2,5 milioni più bonus. Pellegrini, intanto, lavora a Forte dei Marmi con un preparatore, aspettando di poter ritrovare Gasperini e il suo "grande amore": la Roma.

(corsera)