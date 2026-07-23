Spettacolo giallorosso dal centro all'Eur. A mezzanotte la sorpresa è stata Dybala

IL TEMPO (L. PES) - Una notte d'amore. La testa per 1 99 anni della Roma ha attraversato la città dal cuore della Capitale fino allo spettacolo del Colosseo Quadrato all'Eur. Un'invasione di migliaia di tifosi riuniti, come ogni anno, per celebrare la nascita del club risalente al 1972. Via degli Uffici del Vicario come meta storica del corteo, che ieri ha riservato una sorpresa ai tifosi giallorossi. Affacciato dalla finestra, dopo lo scoccare della mezzanotte, c'era Paulo Dybala. L'argentino ha salutato la marea di tifosi presenti con un look particolare. La Joya indossava la prima divisa ufficiale della nuova stagione. Insieme a lui anche due calciatori storici della Roma come Vincent Candela e Ruggiero Rizzitelli. Grandi sorrisi e gli immancabili cori per il beniamino del pubblico che proprio una decina di giorni fa ha rinnovato il proprio contratto per un'altra stagione. Ieri, poi, in mattinata Roma e Adidas hanno annunciato la prima maglia con il classico lancio social con i protagonisti della squadra maschile e femminile. Presente lo stemma antico, che la società ha voluto inserire per l'anno del Centenario che ha preso il via proprio ieri. Sarà un anno ricco di celebrazioni e di iniziative che accompagnerà i tifosi verso la grande festa del luglio prossimo quando la data del 22 luglio assumerà contorni ancora più storici. La notte, come ormai da tradizione, è trascorsa tra cori, fumogeni e bandiere e la marcia dei tifosi da Piazza San Silvestro alla sede della fondazione della Roma. Un appuntamento ormai abituale e che raccoglie, oltre ai tifosi della Curva, anche famiglie e più giovani desiderosi di manifestare tutto il proprio amore e la passione per i colori giallorossi. Omaggi da parte anche dei calciatori tra qui Pellegrini, che in questi giorni sta trattando il nuovo contratto con la dirigenza. Oggi non è ufficialmente un calciatore giallorosso ma l'obiettivo è quello di tornare a Trigoria. A proposito di amore, anche la campagna abbonamenti procede a gonfie vele con la quota dei 35 mila nella fase del rinnovo per gli abbonati provenienti dalla waiting list. Oggi inizia la fase del rinnovo senza conferma del posto, poi dal 29 luglio, la vendita libera per le poche tessere che resteranno disponibili visto l'enorme afflusso di conferma che in questi primi giorni di campagna sta portando a grandi passi verso la quota 40 mila dello scorso anno. Numeri da capogiro.