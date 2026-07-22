Calciomercato Roma, contatti diretti con Nusa: c'è anche El Mala

#Nusa-#Roma: contatti diretti, nome segnalato giorni fa 👇 Sullo sfondo Said #ElMala, 2006 del #Colonia https://t.co/oDJMpY8CNI— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 22, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Un attaccante. Non solo Tresoldi. E, secondo le informazioni riportate dal giornalista sul taccuino di D'Amico ci sarebbe anche Castro del Bologna. Sullo sfondo piace pure il profilo di Pellegrino, at...
Anche il capitano, anche Francesco Totti, con una storia apparso sui suoi profili social, ha voluto fare gli auguri alla Roma: 99 anni di storia. Il Re è solo uno. Con Venditti in sottofondo, Totti è...
Nei giorni scorsi, in ottima Roma, si è parlato anche del nazionale norvegese Schjelderup del Benfica. Ma secondo le informazioni riportate sul sito il Tottenham ha già contattato la società portoghes...
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