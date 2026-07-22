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Calciomercato Roma, contatti diretti con Nusa: c'è anche El Mala

Mercato
di R.P.
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 23:18
nusa
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Secondo le informazioni riportate dal giornalista ci sarebbero stati dei contatti diretti tra la Roma e l'esterno offensivo del Lipsia Nusa
Ma non solo, rimane vivo anche l'interesse per El Mala, classe 2006 del Colonia. Come vi abbiamo raccontato oggi la richiesta del club tedesco per il giocatore è di circa 50 milioni di euro.

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