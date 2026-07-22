Calciomercato Roma, si valuta Castro del Bologna. Sullo sfondo anche Pellegrino

Un attaccante. Non solo Tresoldi. E, secondo le informazioni riportate dal giornalista sul taccuino di D'Amico ci sarebbe anche Castro del Bologna.

Sullo sfondo piace pure il profilo di Pellegrino, attaccante del Parma per il quale si è mossa la Juventus e più di un mese fa era stato sondato dalla Fiorentina.