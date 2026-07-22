Calciomercato Roma, si valuta Castro del Bologna. Sullo sfondo anche Pellegrino

Esclusiva: #Roma, non solo #Tresoldi. Per l’attacco valutato Santi #Castro del #Bologna, sullo sfondo #Pellegrino (in lista #Juventus e sondato un mese fa dalla #Fiorentina) https://t.co/WKcCsDpqBw— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 22, 2026
All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Secondo le informazioni riportate dal giornalista ci sarebbero stati dei contatti diretti tra la Roma e l'esterno offensivo del Lipsia Nusa. Ma non solo, rimane vivo anche l'interesse per El Mala, cl...
Anche il capitano, anche Francesco Totti, con una storia apparso sui suoi profili social, ha voluto fare gli auguri alla Roma: 99 anni di storia. Il Re è solo uno. Con Venditti in sottofondo, Totti è...
Nei giorni scorsi, in ottima Roma, si è parlato anche del nazionale norvegese Schjelderup del Benfica. Ma secondo le informazioni riportate sul sito il Tottenham ha già contattato la società portoghes...
Loading