Calciomercato Roma: il Tottenham ha preso contatti per Schjelderup

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Anche oggi la Roma ha sudato a Trigoria. La giornata dei ritorni di Malen e Ndicka. Le foto dell'allenamento odierno.
Anche oggi a Trigoria la Roma ha lavorato agli ordini di Gasperini. E dopo le vacanze post Mondiale si sono rivisti anche Malen e Ndicka. Ecco il video pubblicato dai canali social giallorossi.
Contratto quadriennale per Garnacho all'Aston Villa. Il Chelsea ha trovato l'accordo con la squadra allenata da Unai Emery sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La condizione per un pass...
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