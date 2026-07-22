Calciomercato Roma: il Tottenham ha preso contatti per Schjelderup

Nei giorni scorsi, in ottima Roma, si è parlato anche del nazionale norvegese Schjelderup del Benfica. Ma secondo le informazioni riportate sul sito il Tottenham ha già contattato la società portoghese per intavolare una trattativa.

Il Benfica punta, prima, a 40 milioni di euro. Ma il fatto che il Barcellona, si legge, abbia pagato 80 milioni Gordon del Newcastle potrebbe far aumentare le richieste del presidente Rui Costa. Schjelderup ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro (molto alta, quindi non raggiungibile) e ha pure una proposta di rinnovo sul piatto fino al 2031.

(O Jogo)