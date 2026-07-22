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Totti e gli auguri alla Roma: "Per sempre"

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di R.P.
mercoledì, 22 luglio 2026 alle 22:39
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Anche il capitano, anche Francesco Totti, con una storia apparso sui suoi profili social, ha voluto fare gli auguri alla Roma: 99 anni di storia. Il Re è solo uno. 
Con Venditti in sottofondo, Totti è in alto e da lontano si vede l'Olimpico, la sua casa per moltissimi anni. 
Pochi minuti dopo, sempre sullo stesso profilo, è apparso anche lo striscione di ieri sera che ha guidato il corteo del popolo giallorosso per i festeggiamenti: "Lo Stemma del Popolo".
LA STORIA DI FRANCESCO TOTTI

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