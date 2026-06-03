Lo spiraglio per Greenwood

Il Marsiglia ha guai grossi, molto più seri di quelli giallorossi: un buco di 157 milioni in tre anni, da appianare possibilimente tramite delle cessioni. E questa storia è arrivata fino a Roma, dove il nome di Greenwood continua a solleticare la fantasia di Gasperini. Il Manchester ha diritto al 40% sulla futura rivendita del calciatore, ecco perché i francesi chiedono almeno 50 milioni. Ma sulla cifra si può lavorare. (...) Portare Greenwood, e magari abbinargli Brandt, prelevabile a zero dal Dortmund, oltre che Alajbegovic, il diciottenne bosniaco che ha fatto impazzire l'Italia nella funesta notte di Zenica (costa 25 milioni), non è utopia. Nel mirino della Roma c'è anche il norvegese Nusa. Il progetto è concreto, Gasperini ha chiesto a Ryan Fredkin di rinforzare soprattutto - e prima di tutto - l'attacco. Il resto del mercato, incluso il tanto voluto esterno di fascia (Dodo, Culbreath, Zappacosta, Malacia e Carlos Augusto i nomi sondati), verrà dopo in un ipotetico ordine di priorità. (...) Serviranno due trequartisti con spiccate doti offensive per far decollare il 3-4-2-1, un terzino destro o sinistro da utilizzare come titolare sulla fascia opposta a quella di Wesley e un vice Malen, possibilmente Scamacca, il calciatore indicato dal tecnico che non vedrebbe l'ora di ritornare a Trigoria, il luogo che per tanti anni ha chiamato casa. D'Amico non si è ancora insediato, eppure ha già l'agenda fitta di impegni. E tanti tavoli aperti.

(corsport)