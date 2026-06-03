Calciomercato Roma: vicina la cessione di Buba Sangaré. L'Elche eserciterà il riscatto a 4,5 milioni di euro

Arrivato nell'estate del 2024, il classe 2007 Buba Sangaré non è mai riuscito ad esordire in maglia giallorossa e nell'ultima sessione invernale di calciomercato si è trasferito in prestito all'Elche. In Spagna, Sangaré è riuscito a trovare spazio avendo collezionato 12 presenze in campionato.

Come riportato dal giornalista Filippo Biafora su X, l'Elche ha comunicato alla Roma di voler esercitare il diritto di riscatto da 4,5 milioni di euro. I giallorossi, come d'accordo, mantengono il 20% sulla possibile futura plusvalenza e un diritto di prelazione. Per la Roma si tratta di un primo piccolo passo per quanto concerne il capitolo plusvalenze.

Cessione in vista per Buba #Sangaré: l'#Elche ha comunicato alla #ASRoma l'intenzione di esercitare il diritto di riscatto da 4,5 milioni di euro. I giallorossi mantengono un 20% sulla futura plusvalenza e un diritto di prelazione #calciomercato @tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 3, 2026



