Bisseck è in bilico: nella lista dell'Inter ci sono anche Ndicka e Mancini

(...) L'obiettivo numero uno per la difesa dell'Inter resta Oumar Solet, francese classe 2000 dell'Udinese valutato dai bianconeri 25 milioni. Il giocatore firmerebbe anche subito ma l'intesa tra le parti ancora deve essere trovata.

(...) Ma occhio anche a un altro 2000: Yann Bisseck. Il tedescone ha chiuso la passata stagione con 36 presenze in totale, impreziosite da 3 gol e altrettanti assist, ma vedrà il Mondiale da spettatore perché escluso dalla lista di Julian Nagelsmann. Ma non è detto che la sua estate non sia comunque movimentata. Bisseck infatti continua a essere un profilo che interessa, e non poco, al Bayern Monaco. (...) Perché qualora proprio lui dovesse lasciare l'Inter, il club proverà a (ri)piombare su Evan Ndicka della Roma. L'asse tra Viale della Liberazione e la capitale può surriscaldarsi da un momento all'altro in base a come si muoveranno determinate pedine e non va dimenticato che la società dei Friedkin entro il 30 giugno dovrà fare plusvalenze per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario. Una scadenza perentoria e davanti alla quale si potranno prevedere anche partenze "eccellenti" pur di raggiungere o quantomeno avvicinarsi alla cifra richiesta dalla Uefa. Ndicka nell'ultima stagione con Gian Piero Gasperini è stato un titolare praticamente inamovibile della squadra, un elemento che ha saltato in campionato 7 partite ma di queste 5 sono state assenze giustificate per la Coppa d'Africa, una per squalifica e solo l'ultima per infortunio. Ma oltre Ndicka, sulla direttrice Milano-Roma nelle ultime ore è balzata fuori anche un'altra idea in giallo e rosso, che porta al nome di Gianluca Mancini. Il centrale di Pontedera ha il contratto in scadenza nel 2027 e, qualora le parti non dovessero trovare un'intesa per il rinnovo, ecco che l'Inter sarebbe pronta a inserirsi per il 30enne.

(gasport)