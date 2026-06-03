ORSI: "Non so che progetto la Roma voglia fare" - TREVISANI: "Non c'è un budget, né un ds, né i rinnovi"

Nell'etere delle radio romane l'entusiasmo per il traguardo Champions inizia a scontrarsi con le perplessità dei commentatori sui tempi e sulle scelte strategiche della proprietà. Fernando Orsi analizza con qualche dubbio i continui cambi di rotta del club: "Non so che tipo di progetto la Roma voglia fare. Prima decidi di fare un progetto con Massara e Ranieri, poi dopo sei mesi decidi di dare tutto in mano a Gasperini". Un timore, quello legato alla programmazione, espresso anche da Riccardo Trevisani: "In questo momento non c’è un budget, non c’è un direttore sportivo e non ci sono i rinnovi. Nonostante il trasporto per la Champions, si rischia di commettere altri errori rovinandosi con le proprie mani".

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

Non so che tipo di progetto la Roma voglia fare. Prima decidi di fare un progetto con Massara e Ranieri, poi dopo sei mesi decidi di dare tutto in mano a Gasperini e bisogna prendere un altro direttore sportivo e altri giocatori. La società ora ha sposato l'idea Gasperini, quindi bisogna prendere della gente che sia tutta a favore di Gasperini (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il ritardo sull'annuncio di D'Amico? Dipende da quanto è il ritardo. Ma se è un'operazione condivisa sulla quale Roma punta, anche se ci dovesse essere un ritardo di una settimana conta poco. Non è questo che influisce sull'esito (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

L’operazione Greenwood è win to win: se dovesse scegliere il Fenerbahce significherebbe che a 24 anni non è un giocatore pronto e preferisce rilassarsi e guadagnare in un campionato meno importante; se invece dovesse scegliere di venire a Roma significherebbe il contrario, ossia che è pronto a fare il salto di qualità e che vuole giocarsi le sue carte in Europa (FRANCESCO ODDO CASANO, Retesport, 104.2)

La Roma in questo momento è concentrata sugli attaccanti esterni non sul centravanti. Poi, se riesci a vendere Dovbyk a 25 milioni di euro con quei soldi prendi Scamacca. Non mi dispiacerebbe un'accoppiata Malen-Scamacca. La Roma ora vuole due attaccanti esterni e un esterno basso, queste sono ora le tre priorità di Gasperini (PIERO TORRI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

La prima scelta di Gasperini è Greenwood e lo è da tempo. Credo che la società farà di tutto per accontentare l'allenatore. Il Marsiglia parte da 50 milioni di euro, la Roma pensa di poter arrivare a 35-38 (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

È normale che una squadra come l'Inter si interessi a Mancini e monitori la sua situazione. Svilar? Non credo che una sua eventuale cessione in questo momento sia un oggetto di discussione. Il portiere ha espresso ciò che vuole fare firmando il rinnovo con la Roma lo scorso anno (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

Il rinnovo di Mancini è già pronto. Il calciatore non ha la minima intenzione di lasciare la Roma e Gasperini non vuole assolutamente privarsene (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

In questo momento non c’è un budget, non c’è un direttore sportivo e non ci sono i rinnovi. Nonostante il trasporto per la Champions, si rischia di commettere altri errori rovinandosi con le proprie mani. Ci sono delle situazioni gestite in maniera non consona, a partire dall’assenza di un direttore generale (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport Roma, 90.9)