Incidente in casa, Montella perde la sorella

Lutto per l'allenatore di calcio Vincenzo Montella . È morta a 65 anni la sorella Caterina, ricoverata da circa un mese in seguito a una caduta in casa a Scisciano, nel Napoletano. La donna aveva riportato un trauma cranico.Trasportata prima all'ospedale di Nola, era stata poi trasferita al SanGiovanni Bosco di Napoli. I funerali sono stati celebrati ieri. Al ct della Turchia le condoglianze della Federazione turca, della Roma e del Milan, oltre che di tanti tifosi.

(corsera)