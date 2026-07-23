L'attacco è servito

(...) La Roma pensa norvegese. Vuoi per richieste economiche eccessive, vuoi per tempi troppo lunghi nelle trattative, sono sfumati i primi grandi obiettivi di questo mercato: Mason Greenwood, Crysencio Summerville e Alejandro Garnacho. Le alternative si cercano in quella Nazionale che tra un risultato storico e la Viking Row ha tanto impressionato alla Coppa del Mondo: al ds Tony D'Amico piacciono gli esterni Antonio Nusa e Andreas Schjelderup. (...)

(corsera)