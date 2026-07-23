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L'attacco è servito

La penna degli Altri
di AlessandroLM
giovedì, 23 luglio 2026 alle 9:05
andreas schjelderup
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(...) La Roma pensa norvegese. Vuoi per richieste economiche eccessive, vuoi per tempi troppo lunghi nelle trattative, sono sfumati i primi grandi obiettivi di questo mercato: Mason GreenwoodCrysencio Summerville e Alejandro Garnacho. Le alternative si cercano in quella Nazionale che tra un risultato storico e la Viking Row ha tanto impressionato alla Coppa del Mondo: al ds Tony D'Amico piacciono gli esterni Antonio Nusa e Andreas Schjelderup. (...)
(corsera)

APPENA ARRIVATO

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