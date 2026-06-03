Alajbegovic vuole la Roma: Champions e stile Gasp convincono il bosniaco

Con Ricky Massara il discorso era già ben avviato da tempo, ora bisognerà capire come deciderà di riprenderlo - ed eventualmente quando - Tony D'Amico appena potrà essere libero di lavorare davvero per la Roma come nuovo direttore sportivo del club giallorosso. Di certo, però, c'è che Kerim Alajbegovic è da tempo nel mirino di Trigoria e anche nei giorni scorsi il giovane attaccante bosniaco ha fatto sapere a chi di dovere come la sua preferenza sia proprio la Roma. (...) Semin, il padre di Alajbegovic, è stato già a Roma spesso ed è stato anche immortalato a cena con Miralem Pjanic, che da un po' ha intrapreso la carriera da procuratore e sta gestendo proprio questa operazione. (...) Sta di fatto che Alajbegovic ha tutte le caratteristiche che cerca Gasperini per il famoso trequartista di piede destro, quello che va cercando oramai dalla scorsa estate. Anche se poi Kerim i piedi li usa bene entrambi, anche il sinistro, il che lo rende ancora più prezioso. Il Leverkusen l'ha riscattato dal Salisburgo per 8 milioni di euro e oggi lo valuta almeno 20 milioni, qualcuno dice anche 25. I tedeschi hanno già deciso di venderlo (e su questo, però, bisognerebbe capire anche il perché), con l'obiettivo di piazzare subito una plusvalenza secca. E anche importante. Nei recenti viaggi italiani Pjanic ha preso contatto con alcuni club, non solo con la Roma. Al giocatore sono interessati infatti anche Napoli, Fiorentina e Atalanta. Ma Alajbegovic in questo momento ha messo in cima ai suoi desideri proprio la Roma, perché sa che Gasperini pratica un calcio offensivo e perché - insieme al Napoli - è l'unica squadra che giocherà la Champions. Solo che in azzurro andrà un allenatore come Max Allegri, che pratica un gioco molto diverso - e meno offensivo - di quello della Roma.

Ed allora ecco il motivo per cui Alajbegovic preferisce sbarcare a Roma piuttosto che all'ombra del Vesuvio.

(...) È molto giovane e con un'esperienza internazionale ancora limitata. Ecco, se c'è una perplessità è questa, nel senso che nella stagione della Champions Gasp vorrebbe qualcosa di più sicuro, di più certo. Nel frattempo, però, sul giocatore si stanno muovendo anche i club inglesi. Ieri, ad esempio, la stampa anglosassone parlava di un interesse dell'Arsenal campione d'Inghilterra, ma anche del Leeds e dell'Aston Villa, tutte squadre che la scorsa stagione hanno fatto molto bene (il Villa ha vinto l'Europa League e giocherà la Champions, il Leeds si è salvato senza patemi d'animo). A sinistra, però, Alajbegovic non è il solo giocatore che la Roma sta valutando. Anzi, il mirino è anche su Crysencio Summerville, l'attaccante olandese del West Ham, uno destinato a lasciare Londra vista la retrocessione degli Hammers in Championship. Solo che Summerville è stato convocato anche per il Mondiale ed è facile che il West Ham aspetti proprio la rassegna iridata per cederlo, sperando di massimizzare il profitto. A Trigoria poi seguono anche il greco Tzolis del Bruges e lo slovacco Sauer del Feyenoord, trattato a lungo anche a gennaio scorso. Insomma, le idee ci sono. Adesso, però, serve il direttore sportivo.

(gasport)