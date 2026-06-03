Nuovo ds: D'Amico è ancora sotto contratto con l'Atalanta. I Percassi aspettano un gesto dai Friedkin

Tony D'Amico non è ancora ufficialmente il nuovo direttore sportivo della Roma. L'accordo è chiuso da tempo tra le parti, ma D'Amico, nonostante l'Atalanta abbia ufficializzato Paratici come nuovo direttore sportivo, è ancora sotto contratto con il club nerazzurro. Come riferito da Paolo Assogna a Sky Sport, la famiglia Percassi si aspetta un gesto di cortesia, possibilmente una telefonata, dai Friedkin per sbloccare definitivamente la situazione.