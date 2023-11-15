Ipotesi Real Madrid per Mourinho, Dybala: "Con lui gli argentini danno qualcosa in più". Pellegrini ancora in gruppo, Follieri: "Disposto ad aumentare l'offerta per acquisire la Roma"

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DYBALA: "CON MOURINHO GLI ARGENTINI HANNO SEMPRE DATO QUALCOSA IN PIÙ" (VIDEO)
PAREDES: "SONO FELICE ALLA ROMA, MOURINHO MI HA DATO TANTA FIDUCIA: SPERO DI CONTINUARE COSÌ (VIDEO)
LR24 - POST MATCH - IL QUARTO D'ORA DI CELEBRITA DELLA ROMA
TRIGORIA: PELLEGRINI ANCORA IN GRUPPO (VIDEO)
CALCIOMERCATO ROMA, DALLA SPAGNA: PRENDE QUOTA L'IPOTESI DI MOURINHO AL REAL MADRID
FOLLIERI: "ACQUISIZIONE DELLA ROMA? L'INTERESSE È VIVO, SONO DISPOSTO AD AUMENTARE L'OFFERTA. I FRIEDKIN ATTENDONO DI CAPIRE L'EVOLUZIONE DELLA QUESTIONE STADIO"
SERVETTE-ROMA: VENDUTI 1800 BIGLIETTI DEL SETTORE OSPITI
BELGIO-SERBIA: LUKAKU NON CONVOCATO
WOMEN'S CHAMPIONS LEAGUE, BAYERN MONACO-ROMA 2-2: INIZIA CON UNA RIMONTA IL CAMMINO DELLE GIALLOROSSE AI GIRONI (FOTO e VIDEO)
CASO SCOMMESSE: ANCHE FLORENZI TRA GLI INDAGATI. IL GIOCATORE VERRÀ INTERROGATO NEI PROSSIMI GIORNI
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