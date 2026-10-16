Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

La Roma guarda al futuro e ha messo nel mirino il difensore centrale classe 2008, Gabriel Zarrella. Il calciatore, dotato di un'ottima struttura fisica essendo alto 190 centimetri, gioca nell'Under 19 dello Stoccarda ed è sceso in campo nelle due sfide di Youth League contro Viking e Slovan Bratislava. Come riportato dal portale, il contratto di Zarrella con il club tedesco è in scadenza il prossimo 30 giugno ma c'è un'opzione per il rinnovo di un'ulteriore stagione.

Zarrella, figlio di padre italiano e madre brasiliana, è nato a Colonia. E suo padre, Giovanni, ha avuto un passato nelle giovanili della Roma. La Roma lo segue attentamente e nelle prossime settimane cercherà l'affondo. Anche la Figc lo segue, visto che Zarrella può scegliere tra tre nazionalità diverse.

(tuttomercatoweb.com)