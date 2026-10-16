Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

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La Roma torna subito in campo. I giallorossi hanno l'opportunità di riscattarsi dopo il ko amaro in Champions League contro il Real Madrid. Domani sera, alle ore 20:45, arriva il Genoa di Daniele De R...
La Roma deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Genoa. Gasperini potrebbe convocare almeno un paio di giovani della Primavera per sopperire alle difficoltà numeriche, sopr...
José Mourinho torna a dedicare parole d’affetto alla Roma e ai suoi tifosi. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, lo Special One ha ricordato il legame costruito durante la sua esperienzan...
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