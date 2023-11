FELICI: "Deluso da Aouar" - CIARDI: "È falso dire che Mourinho pensa che la Roma sia scarsa"

Tempo di sosta, tempo di primi bilanci. Con il campionato fermo per gli impegni delle Nazionali, lungo le frequenze radiofoniche si analizza finora il cammino della Roma e dei singoli. "È falso quando si dice che Mourinho pensa che la Roma sia scarsa, non l'ha mai detto", il punto di Augusto Ciardi. "Aouar per me era una certezza e mi ha deluso completamente", dice Antonio Felici.

"Se Smalling non è in grado di giocare bisogna prenderne uno per forza", aggiunge Roberto Pruzzo.

____

Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici della capitale. Buona lettura.

_____

Se Smalling non è in grado di giocare bisogna prenderne uno per forza, è giusto ora guardarsi intorno perché manca un centrale anche a livello numerico. Meglio evitare di prendere qualche giocatore a fine carriera ma prendere qualche buon esubero che ci sarà anche in giro (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

Pellegrini ancora non si è visto, in queste due settimane potrà recuperare a pieno così come Renato Sanches. Sarà un centrocampo diverso con maggiori garanzie ma stiamo parlando con i condizionali (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5, Radio Radio Mattino, Sport e News)

È falso quando si dice che Mourinho pensa che la Roma sia scarsa, non l'ha mai detto (AUGUSTO CIARDI, Tele Radio Stereo, 92.7)

Chi ha le ossessioni dovrebbe curarsele, perché Renato Sanches è sempre stato questo. Da Aouar mi aspettavo di più, soprattutto dopo averlo visto nelle prime partite, tant’è che Mourinho lo ha tolto più volte al 45’ che significa una bocciatura completa (FRANCESCO BALZANI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)

Aouar per me era una certezza e mi ha deluso completamente mentre da Sanches e Paredes non mi aspettavo nulla in più di questo (ANTONIO FELICI, Centro Suono Sport, 101.5, Te la do io Tokyo)