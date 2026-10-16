News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Mourinho, il messaggio ai romanisti: «Grazie Roma, emozioni ed eterna gratitudine»

Altre
di Francesca Altobelli
mourinho
Aggiungi come fonte preferita su Google
José Mourinho torna a dedicare parole d’affetto alla Roma e ai suoi tifosi. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, lo Special One ha ricordato il legame costruito durante la sua esperienzan e lla Capitale, sottolineando come le emozioni vissute possano andare oltre i risultati e i trofei.
Queste le sue parole:
«Quando i momenti più belli di una lunga carriera non sono né i gol né le vittorie, ma piuttosto emozioni per le quali posso solo esprimere umilmente la mia gratitudine.Grazie Roma, grazie romanisti. Emozioni e eterna gratitudine a voi».
Un messaggio che conferma il rapporto speciale tra il tecnico portoghese e il popolo giallorosso, nato durante un’avventura culminata con la vittoria della Conference League nel 2022 e la finale di Europ aLeague raggiunta nel 2023.
Dopo il tributo ricevuto all’Olimpico, Mourinho ha voluto ricambiare l’affetto dei tifosi con parole che vanno oltre il calcio e raccontano un legame destinato a rimanere nel tempo.

Leggi anche

Falcao compie 73 anni, il messaggio della Roma: «Auguri, Divino!»Falcao compie 73 anni, il messaggio della Roma: «Auguri, Divino!»
Tifosi divisi tra orgoglio e rimpianti. E c'è chi critica Mou: "Un ingrato"Tifosi divisi tra orgoglio e rimpianti. E c'è chi critica Mou: "Un ingrato"
La Roma passa oltre MouLa Roma passa oltre Mou
Mourinho

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasperini conferenza como 1

Trigoria: la conferenza stampa di Gasperini slitta alle 13:45

La Roma torna subito in campo. I giallorossi hanno l'opportunità di riscattarsi dopo il ko amaro in Champions League contro il Real Madrid. Domani sera, alle ore 20:45, arriva il Genoa di Daniele De R...

Zarrella

Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

La Roma guarda al futuro e ha messo nel mirino il difensore centrale classe 2008, Gabriel Zarrella. Il calciatore, dotato di un'ottima struttura fisica essendo alto 190 centimetri, gioca nell'Under 19...

Koulierakis - Panico

Roma-Genoa, emergenza per Gasperini: Panico e Di Nunzio dalla Primavera

La Roma deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Genoa. Gasperini potrebbe convocare almeno un paio di giovani della Primavera per sopperire alle difficoltà numeriche, sopr...

NOTIZIE POPOLARI
De Rossi

De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid. Il fatto di aver già giocato contro mi potrebbe aiutare"

Koné (1)

Mbappé e il siparietto con il figlio di Cerci: la spiegazione della "spinta" a Koné

gasperini-in-the-box-1

Giornata mondiale della banalità

big massimo ascolto

TREVISANI: "Roma impaurita dopo il 3-2, sapeva come sarebbe finita" - BALZANI: "La Roma deve imparare a gestire i minuti finali"

Manu Koné

Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolari

john galantic

As Roma: giornalisti trasferiti negli store. Stampa Romana sollecita CEO e Comune

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading