La Roma passa oltre Mou

Se pensate che ieri Gasperini abbia fatto riprovare i calci piazzati della squadra siete fuori strada. Non l'ha fatto perché non c'è nulla da spiegare ai giocatori dopo una gara come quella di mercoledì (...)

La Roma ha bisogno di voltare pagina, ha bisogno di prendersi il buono di una prestazione. La partita di domani contro il Genoa assume allora un significato tutto particolare, un'importanza assai maggiore rispetto ai tre punti che mette in palio. C'è in ballo l'entusiasmo a questa Roma vive di entusiasmo (...)

Quando la squadra lo perde non riesce a mettere il freno alla paura. Gli otto minuti, neppure a disegnarli al contrario sarebbero venuti così brutti (...)

La Roma rispetto alla scorsa stagione è un gradino superiore, se si trova a ragionare di rimpianti dopo risultati e prestazioni positive contro avversario di livello (...)

(Corsera)