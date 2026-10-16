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Tifosi divisi tra orgoglio e rimpianti. E c'è chi critica Mou: "Un ingrato"

La penna degli Altri
di R.P.
jose real
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Rabbia e orgoglio, un misto di emozioni hanno travolto i tifosi della Roma dopo il rocambolesco 3-4 contro il Real Madrid. Malen e compagni sono stati perfetti per 80 minuti, ma non calcio non bastano (...)
La delusione rimane ma nessun romanista mercoledì si è sentito tradito dalla squadra, anzi è tutto il contrario. Nei bar, tra le vie della città, sui social e nelle radio tutti hanno applaudito la Roma. Anche perché non capita tutti gli anni di mettere alle strette il Real (...)
Alcuni se la prendono con la sfortuna: "Solamente a noi poteva succedere una cosa del genere". Mourinho è stato accolto come un re ma ormai è il passato e in tantissimo sui social lo hanno criticato per l'esultanza finale e per le frecciatine al collega: "Non chiamatelo romanista, è un ingrato". Ma José è sempre lo stesso, anzi chi lo conosce bene sa che mercoledì si è snaturato. Contro un'altra squadra al gol di Rudiger avrebbe esultato come ai tempi delle Champions vinte con Porto e Inter.
(Il Messaggero)

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