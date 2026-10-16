News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Falcao compie 73 anni, il messaggio della Roma: «Auguri, Divino!»

Altre
di Francesca Altobelli
paulo roberto falcao
Aggiungi come fonte preferita su Google
Paulo Roberto Falcao compie oggi 73 anni. La Roma ha voluto celebrare sui social il compleanno di una delle figure più iconiche della sua storia, dedicandogli un messaggio affettuoso: «Auguri, Divino!».
Arrivato nella Capitale nel 1980, il centrocampista brasiliano è diventato uno dei protagonisti dello Scudetto del 1982-83, conquistando il cuore dei tifosi grazie alla sua classe, alla visione di gioco e alla personalità.
Soprannominato il Divino, Falcao resta una leggenda giallorossa e un simbolo indelebiledi una delle pagine più belle della storia romanista. A distanza di tanti anni, il suo nome continua a evocare ricordi ed emozioni nella tifoseria capitolina.


Leggi anche

Lulli titolare al posto di MolinaLulli titolare al posto di Molina
Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolariDomani arriva il Genoa: fuori cinque titolari
Falcao

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasperini conferenza como 1

Trigoria: la conferenza stampa di Gasperini slitta alle 13:45

La Roma torna subito in campo. I giallorossi hanno l'opportunità di riscattarsi dopo il ko amaro in Champions League contro il Real Madrid. Domani sera, alle ore 20:45, arriva il Genoa di Daniele De R...

Zarrella

Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

La Roma guarda al futuro e ha messo nel mirino il difensore centrale classe 2008, Gabriel Zarrella. Il calciatore, dotato di un'ottima struttura fisica essendo alto 190 centimetri, gioca nell'Under 19...

Koulierakis - Panico

Roma-Genoa, emergenza per Gasperini: Panico e Di Nunzio dalla Primavera

La Roma deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Genoa. Gasperini potrebbe convocare almeno un paio di giovani della Primavera per sopperire alle difficoltà numeriche, sopr...

NOTIZIE POPOLARI
De Rossi

De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid. Il fatto di aver già giocato contro mi potrebbe aiutare"

Koné (1)

Mbappé e il siparietto con il figlio di Cerci: la spiegazione della "spinta" a Koné

gasperini-in-the-box-1

Giornata mondiale della banalità

big massimo ascolto

TREVISANI: "Roma impaurita dopo il 3-2, sapeva come sarebbe finita" - BALZANI: "La Roma deve imparare a gestire i minuti finali"

Manu Koné

Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolari

john galantic

As Roma: giornalisti trasferiti negli store. Stampa Romana sollecita CEO e Comune

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading