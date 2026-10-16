Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolari

IL TEMPO (L.PES) - Emergenza Roma. Domani è già tempo di tornare in campo appena 72 ore dopo la cocente sconfitta in Champions contro il Real. All'Olimpico arriva il Genoa dell'altro ex Daniele De Rossi, mentre Gasp è alle prese con l'infermeria piena.

Cinque le assenze per il match contro i rossoblù, tutte riguardanti calciatoti titolari. Oltre ai già infortunati Cristante e Svilar, contro i liguri mancherà anche Malen per squalifica mentre si sono aggiunti gli stop di Koné e Dybala.

Oggi i due svolgeranno gli esami strumentali dopo le prime ecografie che hanno dato verdetti differenti. Per Dybala non si tratta di nulla di grave ma di un semplice affaticamento. Se gli esami di oggi confermeranno l'assenza di lesioni l'argentino potrebbe anche strappare una convocazione in extremis per il match di domani. Situazione differente per il francese. I primi controlli testimoniano una lesione al flessore della coscia destra ma soltanto oggi si capirà l'entità. La sensazione è che si vada verso il mese di stop che riconsegnerebbe a Gasperini il centrocampista soltanto dopo la sosta di novembre.

Una tegola non da poco conto considerando che i giallorossi devono ancora recuperare Cristante. Per lui l'obiettivo resta il match contro il Napoli del prossimo fine settimana e, dalle ultime previsioni, aumenta la fiducia di rivederlo proprio al Maradona. Nel frattempo, per almeno due partite in mezzo al campo bisognerà fare di necessità virtù. Gli unici due mediani di ruolo a disposizione restano De Roon e Pisilli, con Pellegrini che potrebbe abbassarsi all'occorrenza. In estate il tecnico aveva provato anche Hermoso in quella posizione, carta d'emergenza che potrebbe tornare attuale.

Intanto domani toccherà a Castro guidare l'attacco con Malen che sconterà la giornata di squalifica. L'argentino non gioca minuti dalla sfida di Torino del 14 settembre e non è ancora mai partito titolare. Arrivato in estata dal Bologna per 35 milioni il centravanti vuole farsi trovare pronto e dimostrare il suo valore. Nelle ultime due gare di campionato ha sfiorato l'ingresso in campo ma per situazioni contingenti è rimasto in panchina. Nella sfida col Genoa il numero nove andrà alla ricerca del gol che in giallorosso deve ancora arrivare e che in generale gli manca proprio da un match contro la Roma giocato all'Olimpico il 19 marzo scorso in Europa League. Chissà che lo stadio capitolino possa portargli fortuna anche se finora sono arrivati solo legni contro Fiorentina e Atalanta.

La carica certamente non mancherà e accanto a sé potrebbe trovare l'estro di Mora, anche il connazionale e amico Soulé, reduce da una prestazione sontuosa in coppa. Per il resto l'allenatore di Grugliasco potrebbe fare qualche cambio nei reparti che lo permettono. Sulle corsie esterne si scalda Lulli che potrebbe far rifiatare Molina, mentre Ghilardi e Balerdi si candidano per una maglia, con l'argentino che vuole riscattare l'ingresso in campo poco convincente in Champions. Qualche aggiustamento ma niente rivoluzioni, in attesa della verità sugli ultimi infortuni.