Lulli titolare al posto di Molina

Lulli è pronto a riprendersi lo spazio contro il Genoa. Gasperini è orientato a rilanciarlo dal primo minuto affidandogli la fascia destra al posto di Molina. Dopo tre partite vissute in panchinaè pronto a riprendersi lo spazio contro il Genoa. Gasperini è orientato a rilanciarlo dal primo minuto affidandogli la fascia destra al posto di Molina.

Una scelta che ridisegnerà anche gli esterni: Wesley tornerà a sinistra, mentre Lulli avrà l'occasione di mettersi in mostra sulla corsia opposta. Serviranno forze fresche contro il Genoa, e Lulli è pronto a dare il suo contributo.

(Corsport)