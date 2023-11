PAREDES: "Sono felice alla Roma, Mourinho mi ha dato tanta fiducia: spero di continuare così" (VIDEO)

Dal ritiro della Nazionale argentina, al termine dell'allenamento, anche l'altro romanista, Leo Paredes, ha parlato ai cronisti presenti raccontando come il gruppo della Selecciòn sia particolarmente legato: "Non smettiamo mai di parlare. Ogni volta che ci lasciamo, ci sentiamo in chat, teniamo il conto di quanto tempo manca per stare di nuovo insieme".

Domanda anche sul suo inizio di stagione, col ritorno alla Roma in estate: "Sto bene, sono felice alla Roma. Ho trovato un allenatore che mi ha dato tanta fiducia, gioco tutte le partite. Spero che continui così. È sempre attento alla nostra Nazionale e ai nostri giocatori, gli piace guardarci". Questo, per l'Argentina, sarà un turno importante viste le sfide contro Uruguay e Brasile in programma: "La prendiamo con la stessa importanza delle altre gare, sono gli avversari più forti nelle qualificazioni, ma noi dobbiamo prepararci al meglio. Lavoriamo per questo, siamo consapevoli di aver raggiunto traguardi importanti. Abbiamo un gruppo di persone con una mentalità vincente e vogliamo raggiungere traguardi importanti".