Calciomercato Roma, dalla Spagna: prende quota l'ipotesi del ritorno di Mourinho al Real Madrid

Il futuro di José Mourinho è ancora in bilico e in Spagna si parla di un ritorno al Real Madrid al termine della stagione. L'allenatore della Roma ha il contratto in scadenza a giugno e, secondo quanto riportato dal portale sportivo, i Blancos avrebbero iniziato la ricerca del sostituto di Carlo Ancelotti, destinato a diventare il commissario tecnico del Brasile. Al momento l'obiettivo numero uno della dirigenza del Real Madrid è Xabi Alonso, attualmente al Bayer Leverkusen, ma la pista che porta allo Special One sembrerebbe essere sempre più calda infatti Jorge Mendes, agente del tecnico giallorosso, è stato avvistato la settimana scorsa nella sede del Real.

(todofichajes.com)

