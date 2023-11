Trigoria: Pellegrini ancora in gruppo (VIDEO)

Prosegue senza i Nazionali - da Rui Patricio a Lukaku - il lavoro dei giallorossi a Trigoria: in mattinata la squadra si è allenata sotto lo sguardo attento di José Mourinho al "Fulvio Bernardini" con tanti ragazzi della Primavera aggregati e capitan Lorenzo Pellegrini, ormai recuperato dall'infortunio e stabilmente in gruppo. Dopo la sosta, il cammino della Roma in campionato riprenderà domenica 26 novembre all'Olimpico contro l'Udinese. Di seguito una sintesi della seduta svolta dalla squadra: