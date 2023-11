Caso scommesse: anche Florenzi tra gli indagati. Il giocatore verrà interrogato nei prossimi giorni

Il caso scommesse ritorna a coinvolgere giocatori del campionato italiano. Secondo l'agenzia giornalistica infatti tra gli indagati risulterebbe ora anche il nome di Alessandro Florenzi, ex terzino della Roma ora in forza al Milan. il classe 1991 si unirebbe quindi a Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli nell'indagine della procura di Torino. L'accusa sarebbe la stessa mossa verso Nicolò Zaniolo: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa. Il giocatore dovrebbe ora recarsi a Corso Vittorio Emanuele II nei prossimi giorni, per essere interrogato davanti la pm Manuela Pedrotta.

(agi.it)

