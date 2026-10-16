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Real Madrid: Mourinho festeggia con un pizza dopo la vittoria sulla Roma (FOTO)

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di FedericoL
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Dopo la vittoria di mercoledì sera contro la Roma, Josè Mourinho ha voluto festeggiare mangiando una pizza. Lo Special One, infati, ha ordinato pizze per staff e calciatori presso un noto ristorante di Testaccio. Ad immortalare il momento l'account Instagram del locale.
MourinhoROMA-REAL MADRID

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