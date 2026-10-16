Maicon: "A Roma c'è il derby più sentito. Con quella squadra avremmo potuto vincere. Mi chiamò Sabatini" (VIDEO)

Maicon ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Prime Video Sport nel format "Fenomeni" condotto da un altro ex romanista, Luca Toni. Il brasiliano ha parlato anche del suo passato nella Capitale: "Con quella squadra potevamo vincere qualcosa in più. Appena arrivo mi abbracciano Totti e De Rossi, mamma mia. Mi aveva chiamato Sabatini, dicendomi 'vieni qua, dobbiamo vincere il derby'. Avevano perso il derby in finale di Coppa Italia e mi ha detto subito questo. Stavo bene di testa, come quando ero all'Inter". L'ex terzino giallorosso. Il brasiliano ha parlato anche del suo passato nella Capitale: "Con quella squadra potevamo vincere qualcosa in più. Appena arrivo mi abbracciano Totti e De Rossi, mamma mia. Mi aveva chiamato Sabatini, dicendomi 'vieni qua, dobbiamo vincere il derby'. Avevano perso il derby in finale di Coppa Italia e mi ha detto subito questo. Stavo bene di testa, come quando ero all'Inter".

Prosegue l'ex Inter sull'avvio storico della Roma nella stagione 2013-2014: "Si parlava di scudetto, altro che derby. Poi abbiamo vinto il derby 2-0 con gol di Balzaretti. Ma le altre squadre avevano una rosa più grande della nostra, altrimenti ci avremmo potuto credere di più. A Roma sono state bene, è stato bello. Ma bisognava stare sempre attenti, lì la settimana del derby è diversa. E' assolutamente il derby più sentito, senza dubbio. Ma è bellissimo. Ho scelto io di andare via e tornare a casa". E se segue ancora la Roma: "Sì, conosco Gasp. L'Inter quest'anno è troppo forte ed è la favorita per vincere lo scudetto, anche se poi può sempre capitare di tutto".