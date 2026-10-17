Eurobet.live lancia MAGICA+: la piattaforma dedicata ai tifosi della Roma

Roma, ha lanciato MAGICA+, la piattaforma dedicata ai tifosi giallorossi. Eurobet.live, main sponsor della, ha lanciato, la piattaforma dedicata ai tifosi giallorossi. MAGICA+ è un programma di fan engagement, disponibile sul sito asroma .com, pensato per accompagnare i tifosi durante la stagione, consolidare il loro rapporto con la squadra e gratificarne la fedeltà. Le partite diventano l’occasione per mettere alla prova la propria conoscenza dell’AS Roma e partecipare a un percorso che riconosce il coinvolgimento e la continuità della partecipazione. La piattaforma è gratuita, riservata ai maggiorenni e si accede utilizzando le proprie credenziali MyASR. Ogni tifoso dispone di un profilo personale nel quale può consultare il proprio livello ed il saldo punti, seguendo in ogni momento i progressi compiuti.

Tra i premi più importanti figurano una trasferta con la squadra per un match di UEFA Champions League, biglietti per assistere alle partite, una Trigoria Experience e merchandising ufficiale AS Roma. Esperienze e premi che permettono ai tifosi di avvicinarsi alla squadra e ai luoghi della sua quotidianità, dando un riconoscimento concreto alla passione giallorossa.

(asroma.com)