Servette-Roma: venduti 1800 biglietti del settore ospiti

Il 30 novembre alle ore 21 andrà in scena la partita tra Servette e Roma, valida per la quinta giornata della fase a gironi dell'Europa League. Nella giornata di ieri è iniziata la fase di prelazione riservata ai possessori di entrambi gli abbonamenti (Serie A e Coppe) per assicurarsi un biglietto per assistere dal vivo al match e al momento sono stati venduti 1800 tagliandi del settore ospiti.

